Vorfall in Hochneukirch : Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Aus mindestens einer Armbanduhr besteht die Beute, die Einbrecher am Dienstagvormittag in Hochneukirch gemacht haben. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Talstraße, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Verwertbarem. Mit zumindest einer Armbanduhr gelang es den Tätern, unerkannt zu entkommen, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden um einen Anruf bei der Kripo unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.