Entscheidung getroffen : Anrainerkommunen erhalten drei Sitze im Aufsichtsrat der ZRR

Grevenbroich Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) erhält einen Beirat aus mindestens 19 Vertretern der Anrainerkommunen, darunter auch Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen. Er wird die Zukunftsagentur künftig strategisch beraten. Drei Sprecher dieses Beirats erhalten Sitz und Stimme im Aufsichtsrat.

Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Aufsichtsrats und der Gesellschafter der Zukunftsagentur in Kerpen beschlossen. Hintergrund der Entscheidung war die Forderung der Kommunen, Gesellschafteranteile an der Zukunftsagentur erwerben zu können sowie in ihrem Aufsichtsrat vertreten zu sein.