Malaktion mit Ausstellung : Das Jugendamt ist jetzt kunterbunt

Ella und Julian von Kita Nikolausstraße mit Bildern und ihrer Betreuerin Anke Schmitz. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Gladbach Kita-Kinder aus Hardt haben Kunstwerke für die Wände der Behörde gemalt. „Da haben wir direkt gute Laune, wenn wir morgens ins Büro kommen“, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall.

Statt bisher grau und langweilig, zeigt sich der Wartebereich des städtischen Jugendamtes auf der zweiten Etage im Verwaltungsgebäude an der Aachener Straße seit neuestem kunterbunt und einfach schön außergewöhnlich. Zu verdanken hat das Jugendamt dies den fleißigen Kindern der städtischen Kita auf der Nikolausstraße in Hardt. Sie haben in den vergangenen Wochen auf kleinen quadratischen Leinwänden gezeigt, dass in ihnen wirklich große Künstler stecken.

Bei der kreativen Arbeit, die extra für den Flur des Jugendamtes durchgeführt wurde, malten die Kinder klassisch mit Acrylfarben und klebten auch vereinzelt weitere Materialien wie Bänder oder Holz auf ihre Bilder. Der Kreativität und dem Tatendrang der kleinen Picassos waren dabei keine Grenzen gesetzt. Unterstützt wurden sie dabei von ihren durchweg begeisterten Erzieherinnen.

Info Hier ist die Kunst der Kleinen zu sehen Der Fachbereich für Kinder, Jugend und Familie beschäftigt sich mit Themen wie Beistandschaften, Ausbildungsförderungen und der Qualitätsentwicklung in pädagogischen Bereichen. Er fungiert zudem auch als Erziehungsberatungsstelle. Kontakt Verwaltungsgebäude Oberstadt, Aachener Straße 2, Telefon (02161) 253350, Mail-Adresse: Kinder-Jugend-Familie@Moenchengladbach.de

„Man kann viele Dinge auf den einzelnen Bildern erkennen. Die Kinder haben ihrem Inneren wirklich toll Ausdruck verliehen. So etwas haben wir Erwachsenen mit der Zeit meist einfach verlernt“, betonte Jugendamtsleiter Klaus Röttgen bei der Eröffnungsfeier. Auch Sozialdezernentin Dörte Schall war dabei und zeigte sich angetan von den ausdrucksstarken und farbenfrohen Bildern, denen auch sie ab sofort jeden Morgen auf dem Weg in ihr Büro begegnet. „Danke an alle Kinder“, so Schall. „Denn mit so schönen Bildern kommen wir alle morgens viel lieber. Da haben wir direkt gute Laune wenn hier nicht mehr alles nur so grau und einfach trostlos ist.“

Für die kleinen Künstler und ihre Unterstützer gab es bei der Feier jede Menge Süßes zu essen und zu trinken. Um die Kreativität der kleinen Künstler auch weiterhin zu bestärken, bekamen sie zum Abschluss Pakete mit bunter Malkreide. „Dann könnt ihr, sobald das Wetter wieder besser ist, auch draußen alles verschönern“, sagt Röttgen. „Aber gebt euren Kumpels, die heute nicht hier sein können, unbedingt auch welche ab.“

Um die Ausstellung am Ende ganz perfekt zu machen, hängten einige Kinder der Kita zusätzlich noch zwei Leinwände auf, die mit vielen unterschiedlichen Fotos des kreativen Prozesses versehen waren. „Die Bilder dokumentieren unsere Projektzeit in der Kita. Sie zeigen die verschiedenen Schritte beim Malen und gestalten. Sie machen deutlich, wie viel Spaß wir alle zusammen dabei hatten“, sagt Leiterin Sandra Kosch.

Eltern, Großeltern und Geschwister, die die kleinen Künstler zur Feierlichkeit begleiteten, freuten sich besonders über die schicken Kunstwerke. Und auch die Kinder selbst sind immer noch erstaunt, dass ihre eigenen Bilder nun jeden Tag von anderen Leuten bewundert werden. „Ich male so gerne, ich will am liebsten noch 100 Bilder mehr malen“, schwärmte Emma ihrer Großmutter vor.