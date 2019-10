Seit dem 1. Oktober : Stadt Jüchen übernimmt weitere Aufgabe vom Rhein-Kreis

Jüchen Für den Bereich der Wohnungsbindung ist nun die Stadtverwaltung zuständig. Die Aufgabe wechselte vom Kreis ins Jüchener Rathaus.

(ahar) Sozial geförderter Wohnraum ist knapp, daher darf eine Sozialwohnung grundsätzlich nur derjenige beziehen, der über einen entsprechend gültigen Wohnberechtigungsschein (WBS) verfügt. Dieser gilt für ein Jahr und berechtigt, innerhalb dieser Zeitspanne eine öffentlich geförderte Wohnung in Nordrhein-Westfalen zu beziehen. Auf Grund der Förderung mit öffentlichen Geldern ist die Miete in sozialen Wohnungen in der Regel günstiger als in vergleichbaren freifinanzierten Wohnungen. Für den Aufgabenbereich der Wohnungsbindung hat jetzt die Zuständigkeit gewechselt. Bislang gehörte er zum Aufgabenbereich des Rhein-Kreises Neuss, nun hat die Jüchener Stadtverwaltung die Aufgabe im Rahmen der Stadtwerdung übernommen.