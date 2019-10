Stadtverwaltung Jüchen : Friedhofsgebühren werden 2020 steigen

Jüchen Der Jüchener Stadtrat hat eine neue Gebührensatzung beschlossen. Für das Nutzungsrecht für die meisten Grabarten werden nächstes Jahr 6,4 Prozent mehr fällig.

Die Jüchener müssen für die Friedhofsgebühren im kommenden Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat jetzt die neue Gebührensatzung beschlossen, die ab Januar gelten wird. Betroffen sind alle Grabarten. So muss für das Nutzungsrecht einer Grabstätte auf den sechs städtischen Friedhöfen künftig 6,4 Prozent mehr bezahlt werden. Eine Wahlgrabstätte beispielsweise kostet dann 2535 statt bisher 2382 Euro, eine Urnenwahlgrabstätte 2112 statt 1985 Euro. Für ein Urnenstelenwahlgrab werden künftig 2296 Euro fällig, bislang müssen 2157 Euro bezahlt werden.

Ein Grund für den Gebührenanstieg laut Dezernentin Annette Gratz: „Wir hatten im Jahr 2016 ein Defizit von 180.000 Euro“, ein Drittel dieses Betrages werde im kommenden Jahr ausgeglichen. Sie betont, dass die Friedhofsgebühren im Jahr 2019 nach einem entsprechenden Beschluss der Ratsgremien stabil geblieben seien, es keine Erhöhung gegeben habe. „Um die Gebühren konstant halten zu können, haben wir in diesem Jahr viele Maßnahmen aufgeschoben“, erläutert Annette Gratz im Rathaus. Das gelte beispielsweise für die Instandhaltung einer Mauer am Friedhof in Garzweiler, die nun in Zukunft Kosten verursacht.