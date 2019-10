CDU greift Forderung auf : JU will Wlan-Hotspots in den Jüchener Stadtteilen

JU will Wlan-Hotspots in den Jüchener Stadtteilen

Jüchen Jüchen soll für Jugendliche attraktiver werden. Darum sollten bestimmte Treffpunkte in der Stadt mit öffentlichem Wlan ausgestattet werden. Das fordert Justin Krönauer, Vorsitzender der Jungen Union (JU).

„Als einen möglichen Ort für den Hotspot können wir uns ganz klar den Marktplatz in Jüchen vorstellen“, so Krönauer. Der CDU-Stadtverband brachte zudem die Ausstattungen mehrerer Ortsteile ins Spiel. Somit sei es laut der JU überlegenswert, etwa den Marktplatz in Hochneukirch mit einem Hotspot auszurüsten. Auch die Stadtteile Bedburdyck und Gierath seien nicht zu vernachlässigen. Zusammenfassend sagt Krönauer: „Wir freuen uns sehr, dass die CDU unsere Ideen mit offenen Armen empfängt und wir planen fleißig an weiteren Projekten.“ Der entsprechende Antrag soll in den kommenden Wochen der Fraktion übergeben werden.