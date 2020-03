Bauprojekt der Raiffeisenbank : 24 neue Wohnungen in Otzenrath

Jüchen Das Bauprojekt der Raiffeisenbank Erkelenz soll 2021 fertig werden. Im Mai könnte zudem die seit der Automatensprengung im Dezember geschlossene Bankfiliale in Otzenrath wieder eröffnen. Die Arbeiten beginnen kommende Woche.

Am Markt in Otzenrath entstehen derzeit drei neue Achtfamilienhäuser. Im Auftrag der Raiffeisenbank Erkelenz kümmert sich das Jüchener Architekturbüro Siekmann-Dovern um den Bau. Frühestens im dritten Quartal 2021 sollen die 24 Wohnungen in einer Größe zwischen 70 und 120 Quadratmetern fertig werden.

„Wir sind als Regionalbank daran interessiert in Otzenrath Wohnraum zu schaffen“, sagt der für Immobilien zuständige Raiffeisenbank-Vorstand Walter Steinbusch. RWE Power war als vorheriger Grundstückseigentümer mit dem Verkaufswunsch an die Raiffeisenbank herangetreten. „Das war auch eine Folge unserer Umsiedlung von Alt- nach Neu-Otzenrath“, sagt Steinbusch. Die Raiffeisenbank habe das Angebot gerne angenommen. Auch, weil sich im Immobiliengeschäft noch immer gute Renditen erzielen ließen, wie Steinbusch betont.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll es hingegen bald vorangehen. Seit einer Automatensprengung im Dezember 2019 ist die Raiffeisen-Filiale in Otzenrath an der Vorderseite verbrettert. „Das ist keine freiwillige Maßnahme“, sagt Steinbusch. Die Filiale sei durch die Sprengung erheblich beschädigt worden. Zudem dauerten die Ermittlungen der Kriminalpolizei einige Zeit an. „Der Raum galt ja zunächst einmal als Tatort“, sagt Steinbusch. Die maskierten Täter entkamen damals unerkannt, mutmaßlich in einem dunklen Audi. Es war laut Kreispolizei das erste Mal, dass sich eine derartige Straftat in Jüchen abspielte.