Aktuelle Zahlen aus Jüchen : Mehr Geflüchtete leben in Privatwohnungen

Weniger als ein Drittel der Geflüchteten wohnt noch in städtischen Unterkünften wie hier an der Jülicher Straße. Foto: Anja Tinter

Jüchen 215 von 319 der nach Jüchen Geflohenen wohnen nicht mehr in Unterkünften der Stadt.

Von den insgesamt 319 in Jüchen lebenden Geflüchteten wohnen nur noch 93 Personen in den sozialen Unterkünften der Stadt Jüchen an der Jülicher Straße und der Wanloer Straße. Elf weitere Personen leben zudem in von der Stadt angemieteten Wohnungen. Das geht aus einer Sitzungsvorlage für den Rechts- und Sozialausschuss am Montag hervor.