Kulturprogramm für Jüchen: Das neue Kabarettprogramm abgelehnt

Jüchen Die Zahl der Abonnenten ist deutlich zurückgegangen. Nun kehrt die Stadt Jüchen zu ihrem „alten“ Anbieter für das Kabarettprogramm zurück und hofft, dass die Künstler nicht mehr vor fast leeren Rängen auftreten müssen.

„Für das Jahr 2020 sollen wieder namhafte Kabarettisten für den Kulturpunkt Jüchen und hier speziell für unser Kabarettprogramm gewonnen werden“, kündigt der Bürgermeister jetzt an. Der Vorverkauf für die Abo-Karten soll direkt nach den Sommerferien im September erfolgen. „Die Eintrittspreise bleiben unverändert“, sichert die Stadtverwaltung zu. Neben dem Kabarettprogramm sind 2020 unter anderem drei Konzerte der Reihe „Musik im Park“ im Schmölderpark in Hochneukirch geplant. Und erstmalig wird laut Zillikens auch die Reihe „Musiksommer“ der NEW mit einer Veranstaltung in den Schmölderpark kommen. Neben dem traditionellen Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle wird es im nächsten Jahr auch wieder den Mundartabend in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen, sowie das Sommer-Konzert im Innenhof von Haus Katz und das Niederrhein-Musikfestival im Schloss Dyck geben. Weiterhin laufen auch die Kindertheateraufführungen in Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss weiter.