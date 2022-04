Rückkehr zum aktiven Vereinsleben : Heimatverein Hochneukirch stellt Weichen

Der geschäftsführende Vorstand des Heimatvereins Hochneukirch (v. l.) : André von Blumenthal, Detlef Holz, Benedikt Obst und Christian Pieper. Foto: Heimatverein Hochneukirch

Hochneukirch Hochneukircher bestätigen in der Jahreshauptversammlung Präsident Benedikt Obst im Amt und beschließen höhere Beiträge. Was nach zwei Jahren fast ohne Veranstaltungen für 2022 geplant ist.

Von Carsten Sommerfeld

Fast zwei Jahre pausierte das Vereinsleben im Heimatverein Hochneukirch 1890 coronabedingt fast völlig – lediglich zu einer kleinen Spätkirmes 2021 und einer Clean-up-Aktion im Ort trafen sich die Mitglieder. Nun kamen 120 von ihnen zur Jahreshauptversammlung in der Peter-Bamm-Halle. Unter anderem standen Wahlen an: Der Vorstand der Gruppe A um Präsident Benedikt Obst, General Jürgen Streit und Kassierer Christian Pieper wurde einstimmig in seinen Ämtern bestätigt.

Allerdings teilte Jugendwartin Larissa Derksen mit, ihr Amt aus beruflichen Gründen aufgeben zu müssen. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Jugendarbeit ein wichtiges Thema des Vereins. Kurz nach der Versammlung meldete sich der noch junge Zug Grenadiere Zwei beim Vorstand. Die sieben jungen Männer zwischen 17 und 20 Jahren wollen sich dieser Arbeit annehmen. Der Zug hatte sich erst während der Pandemie gebildet und wird beim Schützenfest zu Pfingsten „das erste Mal mitmarschieren“, wie Benedikt Obst erklärt. Trotz Corona sei die Mitgliederzahl im Heimatverein mit rund 350 etwa gleich geblieben.

In der Versammlung beschlossen die Mitglieder zudem eine Erhöhung der Beiträge: Ab 2023 zahlen Aktive 72 statt 60 Euro im Jahr. Der Grund für die Anhebung: etliche gestiegene Kosten. „Beispielsweise sind Musikverträge und Versicherungen teurer geworden“, erläutert der Präsident. „Und wir müssen wegen neuer Auflagen in den Lärmschutz investieren.“ So würden bei Veranstaltungen neue Anlagen mit Boxen installiert, „die direkt ins Zelt gerichtet sind“, damit weniger Geräusche nach außen dringen. „Das kostet ein paar Tausender mehr.“ Zudem stehe die Frage an, ob das Sponsoring für den Verein weiter so positiv ausfalle wie in früheren Jahren, ob die Geschäftsleute nach „zwei harten Jahren bereit sind, uns weiter zu unterstützen“.

Mit der Versammlung wurde das aktive Vereinsleben wieder aufgenommen, laut Heimatverein freuten sich die Mitglieder, „wieder ein bisschen Normalität zu erleben“. Die nächste größere Veranstaltung wird am 30. April das Maisetzen auf dem Adenauerplatz sein. In diesem Jahr wird es auch ein kleines Programm für Kinder geben. Erste Gespräche mit dem VfB und mit Kids Aktiv hat es bereits gegeben.

Auch für das Schützen- und Heimatfest zu Pfingsten wird kräftig geplant. Zudem soll es einen Festakt zum 125. Geburtstag von Peter Bamm geben. Der Schriftsteller, Journalist, Arzt und Namensgeber der Halle wurde in Hochneukirch geboren. Für den 6. August steht in Kooperation mit Stadt und NEW das Sommerfest im Schmölderpark an. Für Musik soll die Band „Just:is“ sorgen.

(cso-)