Jule Vollmer tritt am 15. März auf : „Feinherbe“ Satire für Frauen

Jule Vollmer tritt am 15. März auf

Jule Vollmer kommt am 15. März zur Lesung nach Grevenbroich. Foto: Tinter, Anja (ati)

Jüchen Jule Vollmer bietet Kurzgeschichten und Lieder voll schwarzen Humors. Am 15. März tritt sie, auch auf Einladung der Jüchener Gleichstellungsbeauftragten, im Bernardussaal in Grevenbroich auf.

Es soll ein satirischer Nachmittag mit Kurzgeschichten und Liedern voll schwarzem Humor und zärtlich-bissiger Spötteleien werden. Für Sonntag, 15. März, laden die Gleichstellungsbeauftragten aus Jüchen und Grevenbroich um 16.30 Uhr in den Bernardussaal, Am Markt 1, in Grevenbroich.