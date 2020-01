Nach Vandalismus : Neuer Bergahorn am Naturlehrpfad in Jüchen gepflanzt

Neuer Bergahorn am Naturlehrpfad in Jüchen gepflanzt

Jüchen Der nicht einmal zwei Jahre alte Wanderweg in Jüchen fällt regelmäßig Vandalismus zum Opfer. Ein zerstörter Baum ist nun ersetzt worden.

Seit kurzem ist der rund drei Kilometer lange Naturlehrpfad in Jüchen wieder um eine Attraktion reicher. In Zusammenarbeit mit der Stadt pflanzte der Nabu Jüchen einen Bergahorn an der Rückseite des Gymnasiums.

Es ist nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle ein solcher Baum steht. Bereits zum Start des Naturlehrpfads im Mai 2018 stiftete der Bürgerschützen- und Heimatverein (BSHV) Jüchen einen Bergahorn. Im vergangenen Sommer fiel er dem Vandalismus zum Opfer. „Bei einem Kontrollrundgang im Juli war er plötzlich verschwunden“, sagt Rudolf Kuhn vom Nabu. „Der Hausmeister des Gymnasiums hat den rund vier Meter hohen Baum später noch in der Nähe gefunden.“ Bereits zuvor habe dieser beobachtet, wie sich Schüler an der Pflanze zu schaffen machten. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass man einfach einen gepflanzten Baum stiehlt. Vandalismus und Diebstähle an öffentlichen Einrichtungen schaden allen Bürgern und sind kein Jugendstreich, sondern kriminelle Handlungen“, sagte BSHV-Präsident Thomas Lindgens damals.