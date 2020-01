Hochzeitsmesse in Jüchen : Anregungen für den schönsten Tag des Lebens

Jüchen Zur Hochzeitsmesse im Haus Katz zeigten 25 regionale Anbieter Mode-Trends und weitere Möglichkeiten, den besonderen Tag zu gestalten.

Mode für Ihn Der Stil der Hochzeit präge auch die Vorstellung für das Outfit des Bräutigams, so Schneidermeisterin Andrea Istas. Die Kunden wünschten sich bevorzugt klassische Stoffe in Schwarz und Blau kombiniert mit einer Seidenweste zum Beispiel oder den Vintage-Stil mit gröberen Stoffen gewebt, gerne auch in erdigen und kräftigen Tönen. Vom Sitz her sei die Mode körperbetont, doch nicht mehr so eng und damit für den Herrn vorteilhafter. Zurzeit seien auch Anzüge im Stil der 1920er- und 1930er-Jahre gefragt. Im Trend liege eine aufeinander abgestimmte Ausstattung von Bräutigam, Trauzeuge, Freunden und männlichen Verwandten. Astrid Stelzer von Herrenmode Fritz Schouren betont für die Ausstattung „von der Stange“, dass auch dort die Wünsche immer individueller werden und oft eine Abstimmung auf das Kleid der Braut gewünscht wird, etwa über Accessoires, wie zum Beispiel stoffbezogene Knöpfe. Auf dem Vormarsch seien derzeit Grautöne.