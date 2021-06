Situation der Jüchener Sportvereine : Weitere Austritte bei Sportvereinen

Die Sportanlage in Gierath war lange Zeit geschlossen, so wie auch die anderen Stätten in Jüchen. Archivfoto: gt Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Eine Gymnastikgruppe musste schon aufgeben. 450-Euro-Kräfte sind auf Standby, Trainer ohne Gehälter. Die Jüchener Sportvereine bekommen die Corona-Auswirkungen erst jetzt so richtig zu spüren.

Der SV09 Otzenrath hat tatsächlich jetzt bereits zehn Prozent weniger Mitglieder aufgrund der Pandemie, wie Vorsitzender Herbert Brockerhoff berichtet. Von den ursprünglich 320 Mitgliedern haben sich 30 bis 40 bereits abgemeldet, weitere könnten aber noch hinzukommen: Brockerhoff befürchtet zudem weitere Abgänge, wenn sich etwa Mitglieder der jetzigen A-Jugend in der Corona-Zeit anders in ihrem Freizeitverhalten orientiert hätten und nun nicht mehr in den Erwachsenensport in Otzenrath überwechseln wollten. Der SV09 Otzenrath habe seine 450-Euro-Kräfte abbestellen und die Gehälter für die Trainer aussetzen müssen.