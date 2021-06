Umbau der Keltenstraße in Jüchen-Kelzenberg : Eine Million Euro für Kelzenberg

Stellten die Umbaupläne an der Keltenstraße vor: (v.l.) Thorsten Beuters (Stadt), Bürgermeister Harald Zillikens, technischer Dezernent Oswald Duda und Christine Markert von der Bezirksregierung. Foto: Carsten Sommerfeld

Kelzenberg Für den Umbau der Keltenstraße in Kelzenberg gaben Stadt und Bezirksregierung den Startschuss, auch ein Dorfplatz entsteht. Die Stadt hofft nun, die fälligen Anliegerbeiträge mit Hilfe eines Landeszuschusses senken zu können. Was im einzelnen auf der Straße geplant ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Rot-weiße Absperrbaken, Bagger und Baustellen sind für viele Anwohner der Keltenstraße nichts Neues. Seit Monaten werden vor ihren Haustüren Leitungen für Trinkwasser, Gas und Strom verlegt. Das war sozusagen die „Vorspeise“, als „Hauptgang“ läuft nun die Erneuerung und Neugestaltung des Straßenabschnitts von der Landstraße 31 „Im Kamp“ bis zum Ortsausgang in Richtung Gierath an. Eine Million Euro kostet das Projekt – einschließlich 250.000 Euro aus dem Programm für Dorferneuerung des NRW-Heimatministeriums. Vertreter von Stadt und Bezirksregierung stellten die Pläne vor und gaben das Startzeichen für die Sanierung.

Erforderlich ist die allemal: Die Keltenstraße in Richtung Gierath ist ein Flickenteppich. „Die Fahrbahn ist zerbröselt, hier entsteht jetzt eine grundlegend erneuerte Straße“, betonte Bürgermeister Harald Zillikens. „Außerdem wollen wir die Verkehrssicherheit verbessern.“ Christine Markert vom Dezernat Ländliche Entwicklung bei der Bezirksregierung weist auf die an vielen Stellen schmalen oder so gut wie nicht vorhandenen Bürgersteige hin. „Wir wollen hier Verkehrskonflikte abbauen.“ Das ist nicht einfach angesichts der Bebauung entlang der schmalen Straße, so manches historische Gebäude ist dabei. Thorsten Beuters vom Amt für öffentliche Infrastruktur der Stadt faltet einen Bauplan auseinander. „Die Fahrbahn wird 5,50 Meter breit, mit mehreren vier Meter breiten Engstellen“, erläutert er. Breite „Boulevards“ für Fußgänger neben der Fahrbahn wird es auch künftig nicht geben, an mancher Stelle muss ein rund 90 Zentimeter breiter Bürgersteig reichen. „Wir würden gern mehr machen, aber die Bebauung lässt das nicht zu“, sagt Beuters.

Info Fortsetzung der Bauarbeiten 2022 Weiterer Umbau Nach der Sanierung der Keltenstraße bis Ortsausgang Gierath in diesem Jahr steht für 2022 die Fortsetzung an. Dann wird das Teilstück der Keltenstraße von der L 31, „Im Kamp“, bis zum Dorfausgang in Richtung Kamphausen angepackt. Auf diesem Abschnitt reicht aber laut Stadt die Erneuerung der Fahrbahn. Anliegerbeiträge Für das Teilstück der Keltenstraße bis Ortsausgang Kamphausen werden laut Stadt keine Anliegerbeiträge erhoben.

Mehr Platz für Passanten und zum Treffen soll es im Kreuzungsbereich mit der Landstraße geben. „Es ist schön, dass es der Stadt gelungen ist, dort eine Fläche zu erwerben, auf der nun ein Platz geschaffen wird. Das erhöht die Aufenthaltsqualität“, erläutert Markert. Bänke werden aufgestellt, Bäume gepflanzt, auch einige Stellplätze wird es geben. Durch die Neugestaltung an der Kreuzung werde die Fahrbahn an dieser Stelle nicht mehr so breit wirken, „das soll zum Langsamfahren anhalten“, sagt Markert. Zurzeit und in den kommenden Monaten ist der Bauabschnitt ohnehin für die Durchfahrt gesperrt, je nach Bausituation können Anwohner passieren. Laut Beuters soll die Neugestaltung der Straße und des Platzes bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.