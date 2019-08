Karlheinz und Odilia Behr regieren im Doppeldorf : Gierath und Gubberath bereiten sich auf das Schützenfest vor

Gierath-Gubberath In die Amtszeit von Karlheinz und Odilia Behr fielen schon zwei runde Jahrestage. Am Sonntag feiert der Schützenkönig seinen 65. Geburtstag.

Karlheinz Behr wurde in Hochneukirch geboren und wuchs in Spenrath auf. Seine ersten Schützenerfahrungen sammelte er in der dortigen Klompengruppe. Von 1998 bis 2011 war er Vizepräsident des Bürgerschützenvereins. Seine Frau Odilia, die aus Aachen stammt, lernte er dort „durch Zufall“ kennen. In Aachen lebte das Paar dann von 1985 bis 1989, bis es mit der Tochter und den beiden Söhnen in ihr Haus in Gierath an der Jüchener Straße zog. Mittlerweile hat das Königspaar auch zwei Enkelkinder.