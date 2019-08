Veranstaltungen in Jüchen : Die NEW wird jetzt Partner für die Konzerte im Schmölderpark

Die Irish-Folk-Band Seisun tritt im Schmölderpark auf. Foto: Andreas Baum

Hochneukirch Bis zu 1000 Besucher werden erwartet, wenn am 24. August die Coverband Just:is und am 25. August, die Irish-Folk-Band Seisun auftreten werden.

„Eine gravierende Änderung“ kündigt Bürgermeister Harald Zillikens für die Reihe „Musik im Park“ an. Denn ab sofort wird die NEW als Partner der Stadt mit ihrer aufwendigen Bühnentechnik, ihrem künstlerischen Portfolio und auch mit Security die Open-Air-Konzerte im Schmölderpark in Hochneukirch ausrichten. In diesem Jahr firmiert die Reihe noch unter dem bekannten Titel. Ab dem nächsten Jahr soll sie dann in „NEW-Musiksommer“ umgetauft werden. Denn in diese bereits in Mönchengladbach und in Heinsberg erfolgreiche Veranstaltungsreihe soll nun auch Jüchen eingebunden werden: Das gaben der Bürgermeister sowie Patrick Beckers von der NEW am Freitag bekannt.

Die wichtige Botschaft: „Der Eintritt bleibt frei“, betont Zillikens, der nur Vorteile in der neuen Kooperation sieht: Die NEW verfüge über eine bessere Bühnentechnik, werde zudem mit ihrer für die Open-Air-Konzerte vorhandenen Ausrüstung an Sonnenschirmen und Sitzmöbeln den Park bestücken. Vor allem aber werde Jüchen auf diese Weise noch bekanntere und prominentere Bands zu den Konzerten im Park bekommen.

Bis zu 1000 Besucher erwarten Zillikens und Beckers, wenn am 24. August die Coverband Just:is, ab 20 Uhr, und am 25. August, die Irish-Folk-Band Seisun ab 11 Uhr auftreten werden. Da die NEW auch in „ihren Kanälen“ Werbung für diese Konzerte macht, wird auch mit mehr Besuchern von auswärts gerechnet. Deshalb gibt es zum ersten Mal einen Plan mit Parkplätzen, der auch auf der Homepage der Stadt Jüchen unter www.juechen.de einzusehen sein wird. Außerdem komme man auch gut mit der Eisenbahn nach Hochneukirch, regt der Bürgermeister an. Denn bei den Open-Air-Konzerten gibt es schließlich auch Bier sowie andere Getränke und Speisen.