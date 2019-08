Rheinisches Revier : Städte aus dem Rhein-Kreis noch ohne Strukturhilfe

Ein Schaufelradbagger arbeitet sich im Tagebau Garzweiler durch das Erdreich - nicht mehr lange, dann steht der Strukturwdandel an. Foto: dpa/Federico Gambarini

Grevenbroich/Jüchen Die Mittel gehen zwar zum Beispiel nach Aachen oder Duisburg, doch für Jüchen und Grevenbroich, die als Tagebau- und Kraftwerksstandorte den Strukturwandel ganz unmittelbar stemmen müssen, ist (noch) nichts auf der Förderliste

Bei der Vergabe der ersten Millionen für die Strukturhilfe im Rheinischen Revier, geschieht jetzt genau das, was die Bürgermeister der unmittelbar betroffenen Anrainerkommunen befürchtet haben: Die Mittel gehen zwar zum Beispiel nach Aachen oder Duisburg, etwa für Jüchen und Grevenbroich, die als Tagebau- und Kraftwerksstandorte den Strukturwandel ganz unmittelbar stemmen müssen, ist aktuell nichts auf der Förderliste der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR).

Deshalb nimmt denn auch der Groll bei den betroffenen Bürgermeistern Klaus Krützen und Harald Zillikens zu. Zwar ist die ZRR von der Bezirksregierung Köln mit der Vergabe der Strukturhilfemittel, die vom Bund ausgeschüttet werden, beauftragt worden. Aber die 19 am meisten betroffenen Anrainerkommunen, die sich deshalb über ihre Bürgermeister zusammengeschlossen haben, sind bisher ohne Mitsprachemöglichkeit in der ZRR. So haben sie auch keinen unmittelbaren Einfluss auf die Vergabe der Gelder.

Info 88,8 Millionen für das Rheinische Revier Sofortprogramm für den Strukturwandel im Rheinischen Revier Bund und Länder hatten sich Anfang April auf ein Volumen von bundesweit 260 Millionen Euro geeinigt. 240 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung. Auf das Rheinische Revier entfallen davon mit 88,8 Millionen Euro 37 Prozent der Bundesmittel. Nordrhein-Westfalen wird das Sofortprogramm ergänzen und die Kofinanzierung übernehmen.

Bekanntlich haben die Bürgermeister die ZRR inzwischen aufgefordert, ihnen fünf Sitze und damit die reguläre Mitwirkung in diesem Gremium zu gewähren. Ihre Forderung hatten sie in einem mehrseitigen Positionspapier dargelegt. Geschehen ist seither aber nichts. Nach der Sommerpause sollen die Bürgermeister aber bei der ZRR in Sachen Mitwirkung „dringed nachhaken“.

So hofft der Grevenbroicher Bürgermeister Klaus Krützen, dass sich Ende August bei einer neuerlichen Zusammenkunft der Anrainer-Bürgermeister endlich etwas bewegt. Krützen auf Redaktionsnachfrage sagt zur aktuellen Fördermittelvergabe, die die ZRR jetzt veröffentlicht hat: „Es ist bedauerlich, dass die konkreten Bedürfnisse der Städte und Gemeinden, die vom Strukturwandel am härtesten und schon kurzfristig getroffen werden, bislang zu wenig Berücksichtigung finden.“ Zu viele Akteure versuchten mit zu vielen Themen an zu wenig Geld zu kommen. Was eigentlich wichtig sei, etwa Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, gerate dabei aus dem Fokus. „Der Umgang mit diesen Fragestellungen durch die Landes- und Bundesebene bleibt leider bislang sehr schwammig und muss dringend geklärt werden“, fordert Krützen auch im Hinblick auf eine Beteiligung als unmittelbar Betroffener an der ZRR.