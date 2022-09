Schulen im Oberbergischen Kreis : Bildungskonferenz über digitalen Wandel

Die Bildungskonferenz im Engelbert-von-Berg-Gymnasium in Wipperfürth beschäftigte sich auf anschauliche Weise mit dem digitalen Wandel an den Schulen. Foto: Jürgen Moll

Wipperfürth Mehr als 70 Interessierte aus allgemeinbildenden Schulen im Oberbergischen Kreis waren nach Wipperfürth gekommen, um sich über das Thema „Schule im digitalen Wandel“ zu informieren.

Sie fand bereits zum elften Mal statt – und musste, wie so viele andere Veranstaltungen auch, in den zwei vergangenen Corona-Jahren wegen der Pandemie ausfallen: die Bildungskonferenz der Bildungsregion Oberberg, veranstaltet vom Bildungsbüro des Oberbergischen Kreises an immer unterschiedlichen Orten im Kreisgebiet. Diesmal fand sie in der Aula des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums in Hückeswagens Nachbarstadt Wipperfürth statt. Das Motto der 11. Bildungskonferenz traf dabei genau den Zeitgeist – „Schulen im digitalen Wandel“ lautete es.

Und wie die Leiterin des Bildungsbüros, Anke Koester, mitteilte, sei das Thema bewusst gewählt worden, um den Mitarbeitern der allgemeinbildenden Schulen Denkanstöße und Ideen für den Umgang mit Digitalisierung im Schulalltag zu geben. „Wir haben verschiedene Schwerpunktthemen – etwa die Förderung sprachlicher Bildung, den Bereich der MINT-Fächer oder die Persönlichkeitsbildung. Daraus entwickelt sich jedes Jahr ein Motto für die Bildungskonferenz“, sagte Anke Koester.

Info Viele Infos beim „Markt der Möglichkeiten“ Themen Diverse Einrichtungen stellten während der 11. Bildungskonferrenz des Oberbergischen Kreises in Wipperfürth diese Woche im Zuge eines „Marktes der Möglichkeiten“ unterschiedliche Themen der Digitalisierung vor. Teilnehmer Mit dabei waren die VHS Oberberg, der Schulpsychologische Dienst, die RWTH Aachen, :metabolon, die Medienberatung Bezirksregierung Köln, das Kompetenzzentrum und das Gesundheitsamt OBK, das Kommunale Integrationszentrum, das Bildungsbüro Oberberg und die Biologische Station Oberberg.

Die Bildungskonferenz hatte zwei Impulsvorträge im Angebot, die sich an die mehr als 70 Vertreter allgemeinbildender Schulen aus dem Kreisgebiet richteten. Im Vortrag von Myrle Dziak Mahler, Kanzlerin der Alanus Hochschule in Alfter, ging es darum, wie Sicherheit durch Digitalisierung gewonnen werden, Krisen bewältig werden und Zukunft gestaltet werden könne. Ulrich Nachtkamp von der Bezirksregierung Köln zeigte das Unterstützungssystem der Bezirksregierung im Bereich der digitalen Welt auf. Am Nachmittag schlossen sich mehrere Fachforen an, die sich etwa mit „Social Media Scouts“, den digitalen regionalen Ausbildungsplattformen oder „gefährlichen Trends und Challenges“ in den unterschiedlichen Sozialen Netzwerken beschäftigten.