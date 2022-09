Politik im Oberbergischen Kreis : Kreis-Linke beklagen Parteikonflikte: „Uns geht die Puste aus“

Politikerin Sarah Wagenknecht sorgte für einen Eklat im Bundestag. Foto: dpa/Martin Schutt

Oberberg Nach der umstrittenen Rede von Sarah Wagenknecht leide an der Basis die Glaubwürdigkeit der Partei, beklagt der Kreisvorstand in einem Offenen Brief.

Die Linke auf Bundesebene steckt in einer tiefen Krise. Seit der heftig umstrittenen Rede von Sarah Wagenknecht in der jüngsten Haushaltsdebatte sind Tendenzen zur Spaltung der Partei deutlicher geworden. Anlass sind die Aussagen von Wagenknecht zum Angriff der Ukraine auf Russland und der Politik des Westens. Sie hatte der Bundesregierung vorgeworfen, einen Wirtschaftskrieg gegen Russland „vom Zaun zu brechen“ und ein Ende der wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen gefordert.

Der Kreisverband der Linken im Oberbergischen Kreis hat sich nun in einem Offenen Brief an den Bundesparteivorstand gewandt. „Unsere Partei erlebte zuletzt sehr schwierige Zeiten. Verlorene Wahlen mit enttäuschenden Ergebnissen, offene Vorwürfe über Sexismus und sexueller Übergriffe in den eigenen Reihen und die damit begleitende Art und Weise der Aufklärung sowie ein seit Jahren offen ausgetragene Richtungsstreit, um nur ein paar Themen zu nennen“, heißt es in dem Brief.

Doch habe die Linke mit Themen wie dem Neun-Euro-Ticket, einer Übergewinnsteuer und einem Gaspreisdeckel zuletzt wieder erfolgreich Themen gesetzt – was durch die Wagenknecht-Rede nun wieder in den Hintergrund gerückt sei. Auch an der Basis verliere die Partei „jedwede Glaubwürdigkeit“, wenn man sich alle paar Tage mit Äußerungen wie „Das sind nicht die Positionen der Partei“ oder „Die Beschlusslage ist eine andere“ zu erklären versuche.

Die Lage sei ernst: „Uns geht die Puste aus. Es bedarf jetzt eines klaren Signals, dass der Spuk ein Ende haben muss“, heißt es in dem Schreiben des Kreisvorstands. In „erschreckender Regelmäßigkeit“ erhalte man Austrittserklärungen von eigentliche aktiven Mitgliedern, die „an dieser Partei verzweifelt sind“. Das Resümee des Vorstands: „Es geht so nicht weiter.“

Unterzeichnet haben den Offenen Brief Kreissprecher Jan Kösterin, Kreissprecher Heide Mehlhorn, Kreisschatzmeisterin Uta Albrecht, Kreisgschäftsführer Marko Wegner sowie die Beisitzer Barbara Sprenkels-Bräuer, Gerhild Pett, Tom Peetz, Berenike Krampe und Matthias Lammerich.

(s-g)