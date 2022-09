Stadtverwaltung Hückeswagen : Grundsteuererklärung jetzt abgeben

Hückeswagen Derzeit werden neue Bemessungsgrundlagen für gesamten Grundbesitz ermittelt. Hierfür tragen alle Eigentümer die aktuellen Merkmale ihres Objektes zusammen und geben diese in Form einer Feststellungserklärung bei ihrem Finanzamt ab.

Es ist ein Riesenaufwand. Zurzeit werden im Zuge der Grundsteuerreform neue Bemessungsgrundlagen für den gesamten Grundbesitz ermittelt. Hierfür tragen alle Eigentümer die aktuellen Merkmale ihres Objektes zusammen und geben diese in Form einer Feststellungserklärung bei ihrem Finanzamt ab. Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung endet am 31. Oktober. Deshalb appelliert die Schloss-Stadt an alle Grundstückseigentümer, die Erklärung rechtzeitig abzugeben. Stadtkämmerin Isabel Bever weiß, dass diese Erfassung enormen Aufwand bedeutet, bittet aber auch um Verständnis: „Die Grundsteuer in Nordrhein-Westfalen wird derzeit auf der Grundlage von Daten erhoben, die aus dem Jahr 1964 stammen. Dass diese Daten aktualisiert werden müssen, kann sich jeder vorstellen.“ Aufgrund der Vorgaben sei die Mithilfe der Bürger notwendig. „Deswegen bitte ich die Hückeswagener, die Angaben zu ihrem Grundstück rechtzeitig bis 31. Oktober abzugeben, damit der umfassende Prozess der Bewertung von den Finanzämtern gestemmt werden kann“, schreibt Bever in einer Pressemitteilung.