Finanzamt Wipperfürth : Nachwuchskräfte im Einsatz

Wipperfürth Sieben Anwärter haben jetzt ihre Ausbildung oder ihr duales Studium begonnen. Im Finanzamt Wipperfürth sind 93 Mitarbeiter sowie 18 Auszubildende im Einsatz. Sie kümmern sich um die steuerlichen Angelegenheiten der Bürger aus Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Lindlar.

Bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen können junge Menschen direkt nach der Schule mit einer Ausbildung oder einem Studium im Steuerrecht durchstarten. Jüngst begannen sieben Anwärter ihre Ausbildung oder ihr duales Studium zum Steuer-Profi beim Finanzamt Wipperfürth. „Unsere Nachwuchskräfte erwartet eine abwechslungsreiche Ausbildung und ein Studium auf höchstem Niveau“, berichtet Eva Wochner, Dienstellenleiterin des Finanzamts Wipperfürth. „Von Anfang an bieten wir eine enge Verknüpfung von Praxis und Theorie. Das frisch gelernte Wissen kann so direkt in der Praxis angewendet werden. Das ist eine ideale Vorbereitung auf das spätere Berufsleben.“