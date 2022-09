Firma Klingelnberg in Hückeswagen : Kundenmagazin informiert über Neuheiten

Hückeswagen Im Verlauf der vergangenen Jahre rückte das Geräuschverhalten von Zahnrädern immer weiter in den Vordergrund. So hat sich eine umfassende Methodik zur Bewertung des Laufverhaltens von Zahnrädern und Getrieben entwickelt.

Im Verlauf der vergangenen Jahre rückte das Geräuschverhalten von Zahnrädern immer weiter in den Vordergrund. So hat sich eine umfassende Methodik zur Bewertung des Laufverhaltens von Zahnrädern und Getrieben entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedoch wurde festgestellt, dass die physikalischen Größen zur Geräuschbewertung für das Laufverhalten immer weniger aussagefähig wurden. Geräusche, die sich in ihren physikalischen Messgrößen kaum unterscheiden, können als angenehm oder nervtötend wahrgenommen werden. Um die Hörwahrnehmung menschengerecht zu beschreiben, kommen die Methoden der Psychoakustik zum Einsatz. Statt Schalldruck in Dezibel spricht man nun von Lautheit, Schärfe und Tonalität eines Geräuscherlebnisses.