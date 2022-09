Kultur in Hückeswagen : Am 1. Oktober beginnt neue Saison der Schlosskonzerte

Hückeswagen Das 2020 gegründete Erwin Trio vereint durch die vielfältigen Wurzeln seiner Musiker die verschiedenen musikalischen Einflüsse und Inspirationen.

„Das 2020 gegründete Erwin Trio vereint durch die vielfältigen Wurzeln seiner Musiker die verschiedenen musikalischen Einflüsse und Inspirationen“, teilt Daniel Marsch von der Initiative Schlosskonzerte mit. Hinter den Namen Miroslaw Tybora (Akkordeon), Eric Richards (Kontrabass) und Philipp Staege (Schlagzeug) verbergen sich drei Musiker aus drei Ländern – Polen, England und Deutschland, die sich gemeinsam in den musikalischen Kulturen des Swing, Jazz, den Chansons, Sinti und Roma Musik sowie in der Klassik zu Hause fühlen. Hier trifft Johann Sebastian Bach auf bekannte Themen wie z.B. „Black Orpheus“ oder den Alltime-Hit „My Way“ aus den 1960er Jahren. „Frisch gewürzt und zubereitet werden ebenfalls Musette-Stücke aus Frankreich und einige Werke des argentinischen Komponisten und Bandoneon Spielers Astor Piazzolla“, heißt es in der Ankündigung zu dem Schlosskonzert. Das Publikum dürfe also auf ein solides Repertoire gespannt sein, das mit neuen Impulsen den Staub aus alten Werken schüttele und sie auf Hochglanz poliere.