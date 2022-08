50 Jahre Städtepartnerschaft Hückeswagen - Etaples : Die französischen Freunde sind angekommen

Am Freitagmittag kam die französische Delegation an, die beiden Busse hielten dafür vor dem Kriegerdenkmal an der Bahnhofstraße. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Eine 80-köpfige Delegation aus Etaples feiert am Wochenende das Partnerschaftsjubiläum mit. Seit 50 Jahren sind die beiden Städte befreundet, das wird vor allem am Samstag groß gefeiert.

Die Nacht war für die gut 80 Franzosen aus Etaples schon früh zu Ende, machte sich die Delegation doch am Freitag gegen 4 Uhr von der französischen Ärmelkanalküste auf den Weg ins Bergische. Gegen 12.20 Uhr trafen die beiden Busse mit den Freunden aus der Partnerstadt am Kriegerdenkmal an der Bahnhofstraße (Foto) ein – einige Gäste sind nun bis morgen, Sonntag, im Hotel Kniep, die anderen in einem Remscheider Hotel untergebracht. Es ist der Gegenbesuch nach der Bürgerfahrt der Hückeswagener im Mai; Anlass sind die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft.