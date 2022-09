Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Pflitsch wächst seit 2020 um 25 Prozent

Aktuell sind 350 Mitarbeiter für Pflitsch tätig – am Hauptstandort an der Wupper (Luftbild) und im Gewerbegebiet West 2. Foto: Pflitsch

Hückeswagen Das Hückeswagener Unternehmen ist gut aus der Corona-Krise gekommen, will künftig weiter in den Standort investieren. Ab Januar soll es im Werk 2 in Winterhagen eine Kantine geben.

Es sind gute Nachrichten aus Hückeswagen, die in diesen komplizierten Zeiten für ein wenig Erleichterung sorgen. Denn wenn es Arbeitgebern gut geht, wenn sie trotz Corona-Auswirkungen, Rohstoff-, Material- und Energiekrise eher an Investitionen denken als an Entlassungen, dann sind das fraglos gute Nachrichten. Kürzlich hat das Unternehmen Pflitsch seine Mitarbeiterversammlung abgehalten – statt im Casino, wie die Jahre zuvor, dieses Mal in der Mehrzweckhalle. Was durch eine der guten Nachrichten des Kabelverschraubers bedingt ist, wie die beiden Geschäftsführer Roland Lenzing und Mathias Stendtke mitteilen. „Wir sind zu groß geworden für das Casino – und müssen daher auf die Mehrzweckhalle ausweichen.“ Aktuell seien 350 Mitarbeiter für Pflitsch tätig, inklusive der 27 Auszubildenden, die derzeit ihre Ausbildung am Hauptstandort an der Wupper sowie im zweiten Haus im Gewerbegebiet West 2 an der Georg-Schaeffler Straße absolvieren. Dort hat der Spezialist für Kabelkanäle Anfang 2019 das Werk von Magna Powertrain übernommen – im Oktober 2019 ist dort der Betrieb aufgenommen worden.

Natürlich hat auch Pflitsch mit den diversen Krisen dieser Zeit zu kämpfen. Dennoch könne man zufrieden nach vorne blicken. „Die Zukunftsbereiche sind Automotive – natürlich der ganze Bereich der E-Mobilität – und der Sektor Erneuerbare Energien“, sagt Stendtke. Und ergänzt: „Wir kommen mit Rückendwind aus den vergangenen Wochen und Monaten – und hoffen, dass uns jetzt nichts dazwischenkommt.“ In Corona habe man sehr gut gehaushaltet, ohne sich dabei „zu Tode zu sparen“. Man wolle künftig auf zunehmende Automatisierung der Arbeitsprozesse setzen. „Dabei geht es aber nicht darum, Mitarbeiter zu entlassen, sondern sie vielmehr weiter zu qualifizieren“, sagt Stendtke. Und Lenzing betont: „Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut.“

Info Job-Fahrrad für neue Pflitsch-Azubis Ausbildung Derzeit sucht die Firma Pflitsch nach neuen Auszubildenden für das nächste Ausbildungsjahr ab August 2023. Vor allem seien derzeit Konstruktionsmechaniker und Werkzeugmechaniker gesucht, teilt das Unternehmen mit. Anreiz Um als Arbeitgeber noch attraktiver zu sein, könne jeder neue Auszubildende für die Zeit der Ausbildung ein kostenloses Job-E-Bike gesponsert bekommen. „Wir haben uns das überlegt, damit unsere Azubis einfacher zur Arbeit kommen können“, sagt Geschäftsführer Roland Lenzing. Nach der Ausbildung könnten die Fahrräder übernommen werden. Kontakt Pflitsch GmbH & Co. KG, Ernst-Pflitsch-Straße 1, 42499 Hückeswagen, Tel. 02192 9110, E-Mail: info@pflitsch.de

www.pflitsch.de

Und die Frauen und Männer, die an der Wupper und in Winterhagen arbeiteten, hätten auch dafür gesorgt, dass die Unternehmensziele nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen worden seien. „Wir sind im Vergleich zu 2020 um 25 Prozent gewachsen“, sagt Stendtke. Einzig bei der Einhaltung der Wunschtermine der Kundschaft – die bei 80 Prozent gelegen habe –, habe sich die Krisensituation bemerkbar gemacht. „Da sind wir schon mal bei über 90 Prozent gewesen“, sagt Stendtke. Ebenfalls über 90 Prozent – es seien sogar 96 Prozent gewesen – der Mitarbeiter habe sich zudem im Zuge der jüngsten Mitarbeiterbefragung dergestalt geäußert, dass ihre Arbeit bei Pflitsch für sie sinnvoll sei. „Auf 100 wird man zwar vermutlich nie kommen, wir wollen aber unter anderem mit der Prozessoptimierung genau daran arbeiten“, sagt Lenzing.