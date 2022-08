(D)Ein Euro für Hückeswagen : Neue Abstimmung im September

Hückeswagen Die Mitglieder des Ein-Euro-Vereins können in diesem Monat wieder unter drei Projekten auswählen. Das mit den meisten Stimmen wird von dem Förderverein dann umgesetzt.

Projekt 1 – Errichtung eines Bouleplatzes mit Sitzgelegenheit im Stadtpark „Boule ist eine populärer werdende Sportart, die ihren Ursprung in Frankreich hat“, erläutert Andreas Pohl, stellvertretender vereinsvorsitzender und Initiator des Fördervereins. In Hückeswagen haben sich bereits Liebhaber dieses Sports zum Petanque-Club 04 zusammengeschlossen. Um einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, diesen Freizeitsport auszuüben, soll dieses Projekt zur Errichtung eines Bouleplatzes mit Sitzgelegenheit im Bereich des Stadtparks führen. „Zudem würde das zur Belebung und Attraktivitätssteigerung des Stadtparks beitragen“, ist Pohl überzeugt.

Projekt 2 – Restaurierung einer Minigolfbahn zur „(D)ein Euro für Hückeswagen“-Bahn – Vor längerer Zeit bereits wurde von Seiten des Jugendzentrums (Juze) der Wunsch an den Ein-Euro-Verein herangetragen, eine der vorhandenen Minigolfbahnen auf der vom Juze betriebenen Anlage im Brunsbachtal zu restaurieren. Die Firma Klingelnberg hat bereits eine der Bahnen restauriert und mit ihrem Logo versehen. „Hier böte es sich an, eine komplette Bahn zu gestalten und mit farblichen und spielerischen Elementen (Hindernissen) neu zu gestalten und sie als Werbeträger für den Verein „(D)ein Euro für Hückeswagen“ zu nutzen“, schlägt Pohl vor.

Die zahlenden Mitglieder des Ein-Euro-Vereins können nun unter Angabe ihrer Mitgliedsnummer per E-Mail an abstimmung@1eur-hw.de oder auf der Internetseite www.1eur-hw.de abstimmen. Auch kann der vereinseigene Briefkasten in der Glashalle des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz genutzt werden. Welches Projekt das siegreiche Projekt ist, wird der Verein kurzfristig nach Auszählung der eingegangenen Stimmen, also Anfang Oktober, bekannt geben.