Selbsthilfegruppe für trockene Alkoholiker : Blaues Kreuz präsentiert sich wieder beim Altstadtfest

Hückeswagen Die Hückeswagener Ortsgruppe des Blauen Kreuz unter Leitung von Siegfried Heinrich informiert an ihrem Stand an der oberen Islandstraße.

Das Hückeswagener Altstadtfest ist ein Treffpunkt für Menschen, die die Geselligkeit lieben und gerne feiern. So auch wieder am kommenden Wochenende. Dabei wird sicherlich auch eine Menge Alkohol fließen. Doch nicht jeder kommt mit diesem Angebot zurecht. Rund zwei Millionen Deutsche leiden unter einer Alkoholabhängigkeit.

Dass es in Hückeswagen eine Selbsthilfegruppe für Suchtkranke gibt, wissen die Wenigsten. Gegründet wurde sie bereits 2008 von Gisela und Siegfried Heinrich. Der Hückeswagener nutzt seit einigen Jahren die Möglichkeit, beim Altstadtfest mit einem Stand auf die Arbeit des Blauen Kreuzes aufmerksam zu machen. „Keiner geht aufs Altstadtfest, um den Stand vom Blauen Kreuz zu suchen. Aber wir möchten zeigen, dass es uns gibt“, sagt Siegfried Heinrich.

Nach zwei Jahren, in denen das Stadtfest aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, freut sich der 70-jährige Hückeswagener, der selbst seit 25 Jahren „trocken“ ist, sehr darauf. Aufgebaut wird der graue Pavillon wieder an der oberen Islandstraße gegenüber dem Kultur-Haus Zach. Neben zahlreichem Informationsmaterial gibt es dort auch ein Alkoholmessgerät und die sogenannte Rauschbrille, mit der verschiedene Alkoholpegel simuliert werden können. Die Standbesetzung zu koordinieren, ist jedoch eine Herausforderung. „Nicht jeder ist bereit dazu, sich öffentlich an den Stand des Blauen Kreuzes zu stellen – aus Schamgefühl“, weiß Heinrich aus Erfahrung.