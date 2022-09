Hückeswagener Motocross-Gespann bei der WM : Motocross-WM mit zwei Champions

Hückeswagen Herbert Simon und Hans-Georg Peppinghaus nahmen am „Race of Champions“ teil. Tausende Besucher säumten trotz des Regenwetters die Strecke. Und sie bekamen eine Menge zu sehen von den fast 200 internationalen Motorsportlern.

Am vergangenen Wochenende konnte Hans-Georg Peppinghaus für das Stadtradeln keine Kilometer sammeln. Das lag allerdings nicht an der gebrochenen Rippe, die er sich kurz vor dem Altstadtfest beim Fahrradfahren zugezogen hatte. Stattdessen saß der 79-jährige Hückeswagener im Beiwagen seiner alten Motocross-Maschine, hinter dem Lenker kein geringerer als Teamkollege Herbert Simon (82). Zusammen hat das Gespann in früheren Jahren etliche Titel im Motocross mit Seitenwagen gewonnen. Unter anderem stand es auch 1972 in Rudersberg ganz oben auf dem Siegerpodest.