Ukrainische Familie in Hückeswagen : Ein Neubeginn im Bergischen

Sergej Zhadko (44) auf dem Balkon seiner Wohnung in Wiehagen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine berichtet Sergej Zhadko, wie er mit seiner Familie in Hückeswagen gelandet ist. Der 44-Jährige arbeitet als Lkw-Fahrer bei einem Milch-Unternehmen.

Der 24. Februar 2022 hat sich im kollektiven Gedächtnis der Menschen (nicht nur) in der Ukraine festgesetzt. Exakt ein halbes Jahr ist es heute, Mittwoch, her, dass russische Truppen das Land unter dem Vorwand angegriffen haben, es von der „Nazi-Regierung zu befreien“. Unter den etwa eine Million Ukrainern, die seitdem in Deutschland Zuflucht gefunden haben, ist Sergej Zhadko. Der 44-Jährige lebt mit seiner Frau und den drei Kindern seit Juni in einer eigenen Wohnung auf Wiehagen.

Die Familie kam allerdings auf getrennten Wegen nach Deutschland. „Ich war zum Zeitpunkt, als der Krieg ausgebrochen ist, gerade mit dem Lkw in Großbritannien. Ich arbeitete für eine Firma aus Litauen und war in ganz Europa unterwegs“, erzählt Zhadko. Es sei ihm nicht möglich gewesen, aus dem Vertrag auszusteigen, um zu seiner Familie zurückzukehren. „Wir sind telefonisch in Kontakt geblieben. Meine Frau berichtete immer wieder von Fliegeralarm, mein jüngster Sohn war damals gerade neun Monate alt – er hat die ganze Zeit geweint“, erinnert sich der Ukrainer. Gemeinsam hätte das Paar, das seit 20 Jahren verheiratet ist, beschlossen, dass die Frau mit den drei Kindern nach Europa gehen würde. „Eigentlich wollten sie nach Polen, aber an der Grenze mussten sie schon anderthalb Tage warten. Dann kam schließlich ein Bus, der nach Deutschland fahren wollte. Wir haben dann am Telefon beschlossen, dass sie dorthin gehen würden“, erzählt der 44-Jährige.

Info Die Heimatstadt liegt in der Zentralukraine Poltawa Sergej Zhadko und seine Familie kommen aus der 300.000-Einwohner-Stadt Poltawa, die etwa 350 Kilometer südöstlich von Kiew und damit im Zentrum des osteuropäischen Landes liegt. Durch Poltawa fließt der Fluss Worskla. Wirtschaft Die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren sind der Maschinenbau, die Nahrungsmittel- und Leichtindustrie. Verkehr Poltawa ist wegen seiner zentralen Lage ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt – Straßen führen von dort nach Kiew, Charkiw, Krementschuk und Sumy.

Das war Ende März; zunächst ging es nach Aachen. Dort bekam seine Frau dann Kontakt zu einer jungen Frau, die Ukrainisch und Deutsch spricht. „Viele Geflüchtete wurden von deutschen Familien aufgenommen. Die junge Frau sagte, dass ein Mann aus Hückeswagen kommen würde, der meine Frau und die Kinder aufnehmen würde – das war Sigurd Altendorf“, sagt Zhadko.

Auch wenn das Gespräch mit Hilfe von Google Translate stattfindet, ist dem 44-Jährigen die Dankbarkeit deutlich anzumerken. „Er hat uns sehr geholfen, mit Ratschlägen und auch finanziell. Auch die Einrichtung unserer Wohnung hier haben wir ihm zu verdanken. Er ist wie ein Engel zu uns gewesen“, betont Zhadko. Er kam Ende April nach. „Ich habe meinen Lkw in Litauen abgegeben und bin dann mit der Bahn von dort nach Hückeswagen.“

Anfang Juni vermittelte Mario Moritz von der Stadtverwaltung der wiedervereinten Familie, die seit April in der Unterkunft an der Peterstraße lebte, dann die GBS-Wohnung auf Wiehagen. Und der Ukrainer sah sich auch gleich nach Arbeit um. „Ich habe mich beim Jobcenter als Lkw-Fahrer eintragen lassen, da ich darin Erfahrung habe“, sagt er. Zumal solche auch in Deutschland teils händeringend gesucht werden.

An dieser Stelle kommt Thomas Cosler, Geschäftsführer der Hückeswagener Easy Milk GmbH, ins Spiel. „Das Vorstellungsgespräch hat Sigurd Altendorf vermittelt. Wir haben uns dann getroffen – und uns mit Googles Übersetzungshilfe unterhalten“, berichtet Zhadko. Allerdings habe der Übersetzer gerade bei Fachbegriffen ganz schön viele Fehler gemacht, erzählt er lachend. Er sei Cosler aber sehr dankbar, dass er so viel Ausdauer bewiesen habe. Anfang August absolvierte Zhadko einen Probearbeitstag, mittlerweile fährt er eine seiner beiden Routen alleine, die zweite soll bald folgen. „Ich fahre insgesamt zu 30 Bauernhöfen in der Region, um dort die Milch abzuholen“, sagt er und zeigt auf seinem Handy ein Bild seines Arbeitsgeräts.

Thomas Cosler ist sich sicher, mit Sergej Zhadko einen guten Griff getan zu haben. „Er arbeitet sehr exakt, ist wissbegierig und hat einen hohen Anspruch an die eigenen Qualität“, sagt der neue Arbeitgeber des Ukrainers. Der Hückeswagener war über eine vierköpfige Familie, die vom 8. April bis 28. Juli bei ihm gewohnt hatte und inzwischen wieder nach Kiew zurückgegangen ist, mit dem Jobcenter in Kontakt gekommen. Von dort bekam er die Mitteilung, dass ein Ukrainer eine Stelle als Lkw-Fahrer sucht. Der Geschäftsführer von Easy Milk griff sofort zu, zumal Zhadko internationale Erfahrung aufweisen konnte.

Auch wenn sich nun also in Deutschland für die Familie viel zum Guten gewendet hat – die beiden Töchter besuchen die Löwen-Grundschule und die Montanusschule und fühlen sich im Bergischen schon sehr wohl –, wird Zhadko sehr ruhig, wenn er an die Situation in seiner Heimat denkt. „Es ist sehr schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Die Hauptsache ist, dass es meiner Frau und den Kindern gut geht“, sagt er. Er sei in Gedanken aber ständig bei seinen Eltern, Freunden und Verwandten, die noch in der Ukraine seien und mit denen er beinahe täglich Kontakt hält. „Wenn es möglich ist, möchten meine Frau und ich schon zurück. Andererseits fühlen sich unsere Töchter hier so wohl und haben schon gesagt, dass sie gerne hierbleiben wollen. Wir werden sehen. Im Moment kann man ohnehin überhaupt nichts wirklich sagen“, sagt Zhadko.