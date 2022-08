Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ : Firma proroll unterstützt Hospizarbeit

Stefan Fornahl (l.) von proroll übergab Gerd Prinz von der Hospizgruppe die Spende. Foto: Hospizgruppe

Hückeswagen Das Unternehmen aus aus dem gewerbegebiet West 2 spendete wieder 2400 Euro an die Hückeswagener „Weggefährten“ und zählt zu deren treuesten Unterstützern. Die ehrenamtlichen Helfer sind froh über jede Spende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Spendenbereitschaft der Hückeswagener Firmen, Parteien, Gesellschaften und Privatleuten hat die Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ überrascht. So gab es jetzt eine spontane Spende in Höhe von 260 Euro von einem Straßenfest an der Großberghauser Straße. „Das zeigt, wie wichtig den Menschen in Hückeswagen unsere ehrenamtliche Arbeit ist“, berichtet Schriftführerin Judith Hanke. Zudem erhielten die „Weggefährten“ eine große Zuwendung aus der Industrie: Die Firma proroll aus dem Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg unterstützt die Arbeit der Hospizgruppe mit 2400 Euro.

„Mit der proroll GmbH haben wir einen weiteren lokalen Unterstützer gefunden, der uns dabei hilft, die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizbegleiter zu unterstützen“, teilt Judith Hanke mit. Der Rollenhersteller hat seit 1998 seinen Firmensitz in Hückeswagen und setzt sich für soziale Projekte in vielen verschiedenen Bereichen, nicht nur in Hückeswagen, ein. 2008 verlagerte das Unternehmen seinen Sitz auf eine 6000 Quadratmeter große Fläche in West 2.

Die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizbegleiter unterstützt proroll mit einer Dauerspende. Diese Zuwendung können „Die Weggefährten“ dann gezielt für all die Aufgaben einsetzen, die durch die offiziellen Kostenträger nicht finanziert werden. Dazu gehört die Öffentlichkeitsarbeit, die für den Fortbestand der Hospizgruppe zwingend nötig ist. „Nur so können wir für die Zukunft weitere Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen ausbilden und die Aktiven ausreichend unterstützen“, unterstreich Judith Hanke.

Die Information der Hückeswagener zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sei ebenfalls eine Leistung, die ehrenamtlich erbracht und nicht finanziell gefördert werde, aber für jeden Erwachsenen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Auch der Bereich Trauerarbeit werde leider immer noch nicht vom Gesetzgeber als förderfähig angesehen und müsse komplett aus Spenden finanziert werden. „Die finanzielle Unterstützung durch Einmal- oder auch Dauerspenden ist daher für eine gute und qualifizierte Begleitung Sterbender und auch Trauernder zwingend notwendig“, betont die Schriftführerin. Nur so könne das Trauerangebot in Hückeswagen weiter ausgebaut werden.

Die Trauerbegleiter bieten regelmäßige Treffen an, auch sind gemeinsame Unternehmungen sind. Weitere Auskünfte gibt es bei den Koordinatorinnen Tanja Wagner und Miriam Führer unter ☏ 02192/9334858 oder per Mail an info@hospizgruppe-hueckeswagen.de. Das Trauertelefon ist unter ☏ 0177/7670686 zu erreichen.

(büba)