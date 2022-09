Ratinger Senioren-TV : Seniorentreffs bleiben im  Winter geöffnet

Ratingen Bürgermeister Klaus Pesch äußerte sich im Senioren-TV zum Thema Energiesparen. Ältere Menschen hätten eine schlechtere Durchblutung, daher müsse es in Seniorentreffs wärmer sein als beispielsweise in Büros.

Ältere Menschen hätten eine schlechtere Durchblutung, daher müsse es in Seniorentreffs wärmer sein als beispielsweise in Büros. Es sei sogar besonders wichtig, dass die Treffs im Winter offen bleiben, auch damit sich Menschen aufwärmen können, die wegen der stark steigenden Preise zu Hause weniger heizen. Desweiteren ging es in dem Interview um Tipps zum Energiesparen und um Veranstaltungen wie Tanztees in den kommenden Wochen.