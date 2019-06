Schulausschuss : Standort der Stadtbibliothek ist jetzt endgültig gesichert

Seit Ende der 80er Jahre ist die Stadtbibliothek in der alten Tuchmachervilla an der Friedrichstraße untergebracht. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Schulausschuss hat die Weichen für die Stadtbibliothek auf „Erhalt“ gestellt. Im Zuge der anfänglichen Beratungen zum Haushaltssicherungskonzept hatte die Stadtverwaltung die Zukunft der Einrichtung in Frage gestellt.

Alle Freunde der Stadtbibliothek können endgültig aufatmen. Gingen schon die jüngsten Signale in diese Richtung, wurde nun im Schulausschuss einstimmig der Beschluss gefasst, auch weiterhin das Büchereiangebot in den bisherigen Räumlichkeiten an der Friedrichstraße beizubehalten. Der Ausschuss schloss sich den Ausführungen des Lei­ters des Fach­be­reichs „Bil­dung und So­zia­les“ bei der Stadt­ver­wal­tung, Alexander Stehl, an, der betont hatte: „Nach Auffassung der Verwaltung gibt es keine Alternative.“