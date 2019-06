Abstimmungsergebnis : Ein-Euro-Verein stiftet jetzt Insektenhotels

Solche Insektenhotels will der Verein „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ jetzt anschaffen und im Stadtgebiet aufstellen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Hückeswagen Das Ergebnis der ersten Abstimmung unter den Mitgliedern des Vereins „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ steht fest: Die Mehrheit will, dass in der Stadt Insektenhotels aufgestellt werden.

Viele Hückeswagener machen sich offenbar Gedanken um den Fortbestand von Bienen, Hummeln und anderen Insekten. Denn bei der ersten Abstimmung des Jahres unter den Mitgliedern des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ im Mai entschied sich die Mehrheit für Projekt 1: Exakt 50 Prozent wollen, dass der Förderverein mindestens zehn Insektenhotels erwirbt, die dann im Stadtgebiet aufgestellt werden. 26,7 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen darauf, dass der Ein-Euro-Verein die Patenschaft über eine Minigolfbahn übernimmt, 23,3 Prozent wollten die Verschönerung einer freigewordenen Fläche am Eingang des Stadtparks mittels Graffiti. Das teilte am Donnerstag Beiratsmitglied Norbert Bangert mit.

„Mittlerweile hat sich die Naturlandschaft durch den intensiven menschlichen Eingriff so sehr verändert, dass nur noch wenige natürliche Lebensräume für Insekten vorhanden sind“, hatte der Initiator des Vereins und vormalige Beiratsvorsitzende Andreas Pohl vor der Abstimmung mitgeteilt. Das Arten- und insbesondere das Insektensterben seien mittlerweile ein viel diskutierter Bereich im öffentlichen Leben. Allenthalben würde über die Bepflanzung von Grünflächen mit Wildblumensamen nachgedacht und auch bereits umgesetzt. Nun hat der Ein-Euro-Verein das Votum, sich daran zu beteiligen.

„Wir werden uns umgehend mit entsprechenden Anbietern derartiger Bauwerke in Verbindung setzen und uns auf die Suche nach geeigneten Stellen im Stadtgebiet machen“, verkündete Frank Jeschke, der in der Sitzung des Beirats am Mittwochabend zum neuen Vorsitzenden gewählt worden war. Ihm zur Seite steht sein Stellvertreter Frank Henrich. Neu im Beirat sind Lisa Henrich sowie Christian und Jonathan Schütte. Auch Gründungsmitglied Bernd Müller ist wieder dabei.