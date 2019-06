Gotteshütte : Die Schulstation räumt den Garten auf

Hückeswagen Die Schulstation der Gotteshütte, in dem fünf Schüler auf den normalen Schulbetrieb vorbereitet werden, betreut jetzt ein Gartenprojekt an der Ringstraße.

Seit einem Dreivierteljahr etwa gibt es die Schulstation an der Ringstraße, eine Kooperation zwischen dem Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte und der Erich-Kästner-Schule. Hier können sich bis zu sechs Kinder, angeleitet von zwei Pädagogen und einem Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi), im geschützten Rahmen wieder auf die Teilnahme am Schulunterricht vorbereiten. Denn die Kinder nehmen aus verschiedenen Gründen nicht am normalen Schulbetrieb teil. Das Angebot einer Schulstation ist nicht weit verbreitet, außer in Hückeswagen gibt es in der näheren Umgebung nur in Werl, Bergisch Gladbach und Köln solche Angebote.