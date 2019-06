„Lebendige Inklusion“ : Helfer aus drei Ländern packen mit an

Info

Ursprünge Das Netzwerk „Worldwide Opportunities on Organic Farms“ (Weltweite Möglichkeiten auf Biobauernhöfen), kurz Wwoof, wurde 1971 in London gegründet. An dem Programm nehmen aktuell mehr als 6000 ökologische Höfe in etwa 100 Ländern teil.

Mitglieder Weltweit gibt’s mehr als 90.000 Mitglieder in Wwoof-Organisationen. In Deutschland sind rund 400 Höfe der Organisation angeschlossen.