Virales Foto aus Hückeswagen : Darum legte eine Frau einen Wäschekorb über ein Rehkitz

Hückeswagen Ein junges Reh, eingesperrt unter einem Wäschekorb und einem Ast, hat für Aufsehen gesorgt. Ist das ein Beitrag zum Artenschutz? Ein Wildtierexperte erklärt den Hintergrund des Vorfalls in Hückeswagen.

Jörgens‘ Partner ist Hobby-Jäger und hat ein Revier in Hückeswagen. „Die Bauern dort haben ihn vorgewarnt, dass sie die Wiese mähen werden“, sagt sie. „So konnte ich bei unserem Spaziergang ein Leben retten.“ In ihrem Facebook-Beitrag richtet sie einen Appell an Spaziergänger und Wanderer: „Wer dieser Tage am Rande einer Wiese einen umgedrehten Wäschekorb mit einem Kitz drin sieht, bitte nicht nähern oder gar ‚befreien‘.“ In der Vergangenheit sei es vorgekommen, dass die Tiere befreit und anschließend vom Mähdrescher erfasst worden seien. „Das war zwar sicher gut gemeint, aber das Rehkitz wird zum eigenen Schutz dort deponiert, bis die Wiese gemäht ist“, sagt Jörgens.