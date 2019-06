Hospizgruppe : Pflegekräfte beenden Vorbereitungskursus

Hückeswagen Nachdem im vergangenen Jahr „Die Weggefährten“, die Hospizgruppe Hückeswagen, mit Elke Pracejus als Referentin einen Vorbereitungskursus in für interessierte Hückeswagener angeboten hatte, folgte nun ein weiterer, der auf die Bedingungen und Wünsche von Pflegekräften abgestimmt war. Das teilt Schriftführerin Judith Hanke mit.

„Tanja Wagner als Koordinatorin und Elke Pracejus haben das Konzept aktualisiert, und die Kursdaten sowie die Inhalte wurden ,arbeitnehmerfreundlich’ auf die Arbeit im Schichtdienst und am Wochenende im Pflegebereich abgestimmt.“ Schnell fanden sich elf Interessierte aus verschiedenen Einrichtungen im Bereich Pflege, die nun ihr Zertifikat in Empfang nahmen. Judith Hanke gratulierte den Absolventen im Namen des Vorstandes und betonte, wie wichtig es für die ehrenamtliche Hospizarbeit ist, gut und kontinuierlich mit den Pflegeinrichtungen zusammenzuarbeiten. „Wir freuen uns, Sie nun als Multiplikatoren in Ihren Einrichtungen zu haben und natürlich auch als Ehrenamtliche in der Hospizgruppe ,Die Weggefährten’.“ Die Kursteilnehmer kommen aus den verschiedensten Einrichtungen, wie zum Beispiel der Wipperfürther Helios-Klinik Wipperfürth, dem Altenzentrum Johannesstift, dem „Wohnwerk“ sowie aus ambulanten Diensten wie Diakoniestation Hückeswagen und Pflegedienst Herzog.