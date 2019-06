Bauausschuss : KGS-Pausenhof wird zum Parkplatz

Hückeswagen Für die Nutzungsänderung müssen noch Baumaßnahmen umgesetzt werden.

Parkplätze sind in der Schloss-Stadt zwar nicht gerade Mangelware. Mehr wären aber natürlich dennoch schön, da dürften die meisten Hückeswagener sofort zustimmen. Nicht zuletzt auch in Anbetracht der immer größer werdenden Autos. In diesem Zusammenhang dürfte die Bürger eine Mitteilung aus dem Bauausschuss freuen, die Bauamtsleiter Andreas Schröder in der jüngsten Sitzung verkündete. Bereits in der Ratssitzung im April hatte die Verwaltung zugesagt, mit der OGS und der Schulleitung abzustimmen, ob der untere Schulhof der ehemaligen Katholischen Grundschule als Parkplatz für Autos geöffnet und genutzt werden könne.