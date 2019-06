Schul- und Bauausschuss : Entscheidung über Grundschul-Entwurf fällt erst im Rat

Hückeswagen Bleibt es bei der großen Lösung für den Neubau der Löwen-Grundschule, oder gibt es eine abgespeckte und günstigere Version? In der gemeinsamen Sitzung von Schul- und Bauausschuss am Donnerstagabend gab’s dazu noch kein Votum.

In einem sind sich sämtliche Fraktionen und Stadtverwaltung einig: Der Entwurf der Assmann-Gruppe, ein Planungs- und Beratungsunternehmen im Bauwesen aus Dortmund, ist der große Wurf. Das repräsentative und durchdachte Gebäude gefällt allen. Noch keine Klarheit herrscht allerdings über die Größe. Die ursprüngliche Variante verfügt über 3742 Quadratmeter Nutzfläche und soll nach einer ersten Kostenschätzung seitens der Stadt 16,178 Millionen Euro kosten. Die Ungenauigkeit liege aber noch bei +/- 15 Prozent, sagte Dieter Klewinghaus, Leiter des Regionalen Gebäudemanagements in der gemeinsamen Sitzung von Schul- und Bauausschuss. Im Arbeitskreis Neubau Löwen-Grundschule, dem Vertreter von Verwaltung, Fraktionen, Schulleitung und Eltern angehören, wurde aber auch eine abgespeckte Version diskutiert. Die wäre um 800 Quadratmeter kleiner und böte ein Einsparpotenzial von 871.000 Euro. Dazu kommen noch die Grundstückskosten von 800.000 Euro. Das Grundstück gehört allerdings der stadteigenen Entwicklungsgesellschaft HEG.

Bevor Dipl.-Ing. Ulrich Schneider von der Assmann-Geschäftsleitung und Architekt Michael Stehle die Entwürfe für die dreizügig konzipierte Schule vorstellten, blickte Bürgermeister Dietmar Persian noch einmal auf den erfolgreichen Bürgerentscheid im April 2018 zurück, bei dem unter anderem der Neubau der Löwen-Grundschule zur Abstimmung gestellt war. „Wir wollen jetzt eine gute Schule bauen“, versicherte Persian. Das sah ursprünglich noch anders aus, denn die Verwaltung wollte ursprünglich, dass die Grundschule in das jetzige Realschul-Gebäude umzieht, während Real- und Hauptschule am Standort Weststraße zusammengelegt werden. „Wir wollen die bestmöglichen Voraussetzungen, damit die Kinder nach modernsten Erkenntnissen unterrichtet werden“, versicherte der Bürgermeister. Allerdings müssten auch die Kosten im Blick gehalten werden. Persian: „Wir müssen jetzt das gute pädagogische Konzept und die wirtschaftliche Lösung übereinbringen.“

Der Clou an dem Entwurf sind die sogenannten Cluster, die für die einzelnen Jahrgänge vorgesehen sind: Um den Flur, der als offener Lernbereich und Treffpunkt genutzt werden soll, werden die Klassenräume und jeweils ein Gruppenraum, Mehrzweckraum und einer für die Offene Ganztagsschule (OGS) angesiedelt. Das gesamte Gebäude besteht aus vier Bauteilen, um die drei Pausenhöfe („Spatzen-“, „Amsel-“, „Eulenhof“) auf unterschiedlichen Ebenen angelegt sind. Neu für die Schule werden eine Küche und eine Mensa sein. Der große Parkplatz für die Lehrer ist so konzipiert, dass er auch als Veranstaltungsfläche genutzt werden kann – etwa für das Zirkuszelt im Rahmen der entsprechenden Projektwoche, die alle vier Jahre ausgerichtet wird.

Fest steht, dass die FaB sich für die große Lösung stark macht. Das unterstrich deren Sprecher Oliver Junginger noch einmal im Ausschuss. Während sich die übrigen Parteien bedeckt hielten, war aus den Äußerungen auf Seiten der SPD herauszuhören, dass sie eher zur günstigeren Variante tendiert. Eine Entscheidung, welcher Entwurf nun umgesetzt werden soll, fiel am Donnerstagabend jedoch nicht. Die Politiker werden das Für und Wieder der jeweiligen Variante jetzt kurzfristig in den Fraktionen besprechen, um dann in der Ratssitzung am Dienstag, 18. Juni, die endgültige Entscheidung treffen zu können.