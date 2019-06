Löwengrundschule in Hückeswagen : Grundschüler proben für eine spannende Zeitreise

Hückeswagen Der Schulchor der Löwen-Grundschule lädt für den 5. Juli im Forum zur Musical-Aufführung ein. Schon bei den Proben zeigen die kleinen Sänger, was in ihnen steckt.

Angst vor dem Solo? „Das ist das Beste“, sagt der Grundschüler später. Aber fürs erste ist er mit Singen beschäftigt. Denn Robert hat eine der Hauptrollen ergattert. Er spielt die Zeitmaschine. Und während die Musik aus den Lautsprechern klingt, beginnt der Grundschüler singend die Geschichte zu erzählen – von den beiden Mädchen, die auf dem Dachboden der Oma plötzlich die Zeitmaschine entdecken und sich mit ihr auf den Weg zu den Cowboys machen, zu Robotern und Marsmännchen. Und dort erwartet die beiden Zeitreisenden und ihre Maschine schon der Chor. Der gesellt sich stimmgewaltig dazu. Anna Sophie verfällt in Roboter-Bewegungen, auch Celina schlüpft fröhlich in die Rolle der Roboter.

Die Mütter ihrer kleinen Sänger kümmern sich um das Bühnenbild, um ihre Kostüme machen sich die Kinder selber Gedanken – so wie Robert. Weil er die Zeitmaschine spielt, war ihm schnell klar: Er braucht einen riesigen Karton. „Er muss so groß sein, dass sich Kinder im Karton verstecken können und auch durchkrabbeln können“, erklärt der Neunjährige. Also harrte er so lange bei der Papiersammelaktion der Kolpingjugend aus, bis endlich der richtige Karton vorbeigebracht wurde. „Problem gelöst“, sagt er. Und dann beginnt er wie seine Chorkollegen, wieder zu singen. Er spiele Klavier und könne Noten lesen, erzählt er noch. „Aber man kann auch mitsingen, wenn man keine Noten lesen kann“, sagt Celina. Und überhaupt: Das Wichtigste sei doch, dass die Proben Spaß machen. „Da freue ich mich jede Woche drauf“, sagt Elias.