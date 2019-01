Hückeswagen: Flotter Abend mit „Pink Tuesday Five“

Hückeswagen Erst vor kurzem war die Engelsbläser Oldtime Jazzband im Kultur-Haus Zach zu Gast, am Samstagabend spielte die Kleingruppe „Pink Tuesday Five“ – ebenfalls unter der Leitung des bekannten Jazzmusikers Bernt Laukamp – in Hückeswagen.

Der Name der Band sei entstanden, da die Musiker sich immer dienstags zur Probe in Engelskirchen-Wahlscheid treffen, erklärte der gut gelaunte Band-Leader, der bis 2011 bei der WDR-Bigband aktiv war. Mitgebracht hatten die fünf Musiker ein vielfältiges Programm von Opernklängen über Pop, Jazz, Latin, Funk bis Rock.

Ob die Jazz-Ballade „A Child is born“, der mitreißende Tango „Bésame mucho“ oder das obligatorische Stück „Mack the knife“ – jede Stilrichtung wurde bedient. Besonders sympathisch war, dass jedes Bandmitglied mit einem Solo in den Vordergrund trat. Dabei konnten Bernt Laukamp (Piano, Posaune, Gesang), Klaus von Bömmel (Klarinette), Julia Wunder (Querflöten), Dietmar Kolvenbach (Tuba, Gesang) und Horst Rieger (Schlagzeug) ihr musikalisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellen.