Bezirksregierung: Realschule schneidet hervorragend ab

Hückeswagen Die Bezirksregierung Köln unterzieht alle Schulen regelmäßig einer Qualitätsanalyse. Ende November war auch die Städtische Realschule an der Reihe. Jede Menge Vorarbeit haben sich aber gelohnt. Die Schule bekam beste Noten.

Das war eine XXL-Prüfung, der sich die Städtische Realschule Ende November unterziehen musste. Was sich schlicht „Qualitätsanalyse“ nennt, ist die knallharte Überprüfung fast aller Arbeitsbereiche – Fazit: Die Realschule schnitt bestens ab, wurde zu 80 Prozent in ihrer Arbeit gelobt, bei 20 Prozent gibt es Spielraum nach oben, um sich zu verbessern.

Realschule An der Städtischen Realschule an der Kölner Straße werden zurzeit 400 Schüler von 23 Lehrern unterrichtet.

Unterm Strich ein richtig gutes Ergebnis für die Realschule, zumal es den Prüfern dieses Mal wichtiger war, Kritik an der Sache zu üben und nicht wie 2011 Kritik an der Person, was bei vielen Lehrern damals sehr negativ ankam. „Die Prüfer sind in den Austausch mit den Kollegen gegangen“, berichtet Christiane Klur. Das sei deutlich konstruktiver abgelaufen als vor sieben Jahren. „Durch die schlechten Erfahrungen waren wir gebrannte Kinder, und so schwankte die Stimmung der Kollegen im Vorfeld zwischen Angst und Sorge“, sagte die Schulleiterin.