St. Mariä Himmelfahrt: Die Heiligen Drei Könige bleiben bis 19. Januar

So sieht die Krippe in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt zurzeit aus. Foto: Klatt

Hückeswagen Noch bis zum 2. Februar werden sich die Krippenbilder in der katholischen Pfarrkirche von St. Mariä Himmelfahrt verändern – das nächste Mal am 19. Januar.

Wer in den vergangenen Wochen regelmäßig in die katholische Pfarrkirche von St. Mariä Himmelfahrt an der Weierbachstraße gekommen ist, wurde fast immer mit einem neuen Krippenbild fasziniert. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Heiligen Drei Könige auch in der Hückeswagener Kirche angekommen, um dem Jesuskind einen Besuch abzustatten. Textlich lautet die Erläuterung folgendermaßen: „Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her. Bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt.“