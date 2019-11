Heimatpreis des Kreises geht nach Hückeswagen : Kinderdorf bekommt den Heimatpreis

Hückeswagen Erstmals verleiht der Kreis den Heimatpreis für Projekte, die sich für das Dorf- und Siedlungswesen einsetzen. Das Hückeswagener Kinderdorf freut sich über 2000 Euro Preisgeld und sieht das Geld auch als Ansporn für die Zukunft.

Die Spannung war bis zuletzt hochgehalten worden. Die Verantwortlichen im Oberbergischen Kreis hatten dicht gehalten und die Preisträger des erstmals im Kreis verliehenen Heimatpreises bis zu dessen Verleihung strikt geheim gehalten. Am Dienstagabend wurde der Preis dann schließlich im Kreishaus an der Moltkestraße in Gummersbach im feierlichen Rahmen verliehen. Und eines von sieben Hückeswagener Projekten durfte sich über den dritten Platz freuen – das Kinderdorf ging mit 2000 Euro Preisgeld nach Hause.

Die 150 Anwesenden füllten das Foyer sehr gut, als Landrat Jochen Hagt nach wohlklingender einleitender musikalischer Untermalung durch ein Saxophonquartett zunächst das ausgeprägte ehrenamtliche Engagement der Menschen im Kreis würdigte und außerdem die Hintergründe der ersten Ausschreibung des Heimatpreises erläuterte. „Bereits mehr als 140 Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben sich dazu entschlossen, mit einem Heimatpreis das örtliche Engagement zu würdigen“, sagte Hagt. Die 10.000-Euro-Preisgeld wurden vom Land Nordrhein-Westfalen im Zuge des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordhrein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ zur Verfügung gestellt. Gefördert werden sollten dadurch konkrete Heimatprojekte in den Kommunen. „Heimat wächst von unten. So soll die gelebte Vielfalt in unserem Bundesland sichtbar gemacht werden“, sagte der Landrat.