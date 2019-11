Hückeswagen : Liebevolle Wichtelgeschichten aus dem Bergischen

Die Hückeswagener Kinderbuchautorin Imke Schröder mit ihrem Buch „Sternschnuppengeschichten für kleine Alltagshelden“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Imke Schröder verbindet ihr größtes Glück – die Familie – mit ihrem Beruf, Hobby und ihrer Leidenschaft, dem Schreiben.

Von Heike Karsten

Im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer der Familie Schröder muss man schon ganz genau hinsehen, um die winzige Holztür zu sehen. Sie befindet sich auf der Fußleiste neben dem Kamin, zusammen mit einer Leiter, einer Bank und einem Mini-Postkasten. Durch diese Tür finden die Wichtelgeschwister Maari und Pütz den Weg ins Haus, wenn es in ihrer Waldhöhle im Winter zu kalt wird. Und sie hinterlassen kleine Botschaften, über die sich besonders die Kinder Mats (9) und Flinn (5) freuen.

Erfunden hat die Wichtel Imke Schröder. Die Mutter zweier Söhne liebt den Umgang mit Texten und hat in den vergangenen Jahren mehrere Bücher herausgebracht. An Fantasie mangelt es der 43-Jährigen nicht. „Ich habe schon früher Geschichten für meine kleine Schwester erfunden“, erzählt sie. Mit der Geburt ihrer Kinder kam eine weitere Inspirationsquelle hinzu. Heute schreibt Imke Schröder unter anderem Kinderbücher: „Maari und Pütz feiern Weihnachten“ lautet der Titel des Taschenbuchs, das auf die heimelige Weihnachtszeit einstimmen soll. „Das Buch soll den Kindern auch die Natur näherbringen“, betont die Autorin. So wird beim Waldspaziergang das Mauseloch unter der Baumwurzel zur Wichtelhöhle, und aus gefundenen Naturmaterialien werden kleine Geschenke für das Wichtelweihnachtsfest gebastelt. „Die Kinder lieben die Geschichten“, versichert die 43-Jährige, wobei sie ihre Söhne als ihre „größten Kritiker“ bezeichnet.

Info Maari und Pütz feiern Weihnachten Geschichte Die Wichtel Maari und Pütz feiern die Weihnachtszeit zusammen mit ihrer Freundin Solja, der Waldfee. Es gibt viele spannende Geschichten, ein Mandala zum Ausmalen und ein Rezept für Apfelringe zum Selbermachen. Zum Buch Illustration und Geschichten von Lina Bert, Layout und Druck von Daniela Nissen, erste Auflage Oktober 2019 Preis fünf Euro Verkaufsstellen Bergische Buchhandlung Hückeswagen, Wipperfürth und Radevormwald, Postfiliale Graf-Arnold-Platz (Wiehagen), Buchladen „Tim und Jan“ und Hofladen Spicher in Lindlar

Ebenfalls aus der Feder der Autorin ist das Buch „Sternschnuppengeschichten für kleine Alltagshelden“ – ein Vor- und Selbstlese-Buch für Kinder im Grundschulalter. „Es soll Kindern Mut machen, an ihre Wünsche und Fähigkeiten zu glauben“, erläutert die Autorin. Mit der Einschulung gehe oft das unbändige Selbstbewusstsein und auch der Glaube an das eigene Können ein wenig verloren. In jedem Buch ist für die Kinder eine Sternschnuppe versteckt, die als Lesezeichen und Glücksbringer fungieren soll. Auf der letzten Seite können Kinder ihren Lieblingswunsch aufschreiben, „der sich mit ein wenig Zutun hoffentlich auch erfüllt“, fügt Imke Schröder hinzu.

Mit der kleinen Wichteltür im Haus der Autorin wird die Geschichte der Buchhelden Maari und Pütz für Kinder noch greifbarer. Foto: Imke Schröder

Das Schreiben hat die zugezogene Hückeswagenerin in allen Facetten erlernt. Schon vor dem Abitur und während des Studiums der Kommunikationswissenschaften, deutscher Philologie und Kunstgeschichte arbeitete sie als Reporterin für die Tageszeitung. Im Berufsleben verfasste sie Reden, Laudationen, Presse- und touristische Artikel. Unter anderem schrieb sie vor zwei Jahren die Texte für den Bildband „Wipperfürth erleben“ von Amtsgerichtsdirektor Andreas Türpe, der zur 800-Jahr-Feier der Hansestadt erschienen war. „Das war ein tolles Projekt und hat viel Spaß gemacht“, sagt die gebürtige Sauerländerin.

Aus ihrer Feder stammen jedoch nicht nur herzliche, kindgerechte und fantasievolle Geschichten. Ihr erster Sylt-Roman „Alles auf Anfang“ hat Krimi-Charakter und ist im Selbstverlag unter dem Pseudonym Lina Bert erschienen. „Der Roman ist so fesselnd und spannend geschrieben, als ob man mitten im Geschehen sei“, heißt es in einer Leser-Rezension. Zu der friesischen Nordseeinsel hat Imke Schröder eine besondere Beziehung, lebte sie doch unter anderem in Münster und auf Sylt, bevor sie vor zehn Jahren ins Bergische kam. Seit sechs Jahren wohnt die Autorin mit ihrem Ehemann und den Söhnen in Hückeswagen, wo sie ihrer Passion – dem Schreiben – nachgeht.