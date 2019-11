Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft in Hückeswagen : Verein setzt verstärkt auf Digitalisierung

Hückeswagen Vor einigen Tagen startete im Hückeswagener Bürgerbad der erste Testlauf mit der neuen Technik.

Neue Zeiten brechen beim Rehabilitations- und Behindertensportverein (RBS) an: Der Vorstand hat entschieden, künftig die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung für das Vereinswesen und den Reha-Sport zu nutzen. Vor einigen Tagen startete im Bürgerbad der erste Testlauf mit der neuen Technik, berichtet die Vorsitzende Brigitte Thiel. So sollen die ehrenamtlichen Sportleitungen sowie die Arbeit des Vorstandes (Verwaltung) optimiert werden. Die Reha-Sport-Teilnehmer können nach dem Testlauf direkt mit ihrer digitalen Signatur (Unterschrift) die Teilnahme am Sport bestätigen. Fachlich begleitet und strukturiert hat das Projekt Dolphin IT aus Hückeswagen, mit der die RBS schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Die neue Technik erspart den ehrenamtlichen Verwaltungshelfern viel nachträgliche Arbeit im Abrechnungsvorgang mit den Krankenkassen sowie der Dokumentation der Teilnehmer in den Sportgruppen. „Die Optimierung vereinfacht das Abrechnungswesen, weil keine manuelle Eingabe mehr notwendig ist. Die papierlose Dokumentation der Teilnahme am Sport soll mit dem Jahreswechsel begingen“, kündigt Brigitte Thiel an.