Hückeswagen vor 425 Jahren : Die Erwähnung des Christoph von Hammerstein

Hammerstein Die Ursprünge der Ort-schaft Hammerstein liegen bereits Jahrhunderte zurück. Vor 450 Jahren ging das Gut in den Besitz des Adeligen über.

1594: Michelangelo malt eines seiner frühen Meisterwerke, William Shakespeare schreibt Theaterstücke, und im Heiligen Römischen Reich herrscht Kleinstaaterei, unter anderem mit dem Herzogtum Jülich-Kleve-Berg. Zu dieser Zeit, am 24. November 1594, also vor 425 Jahren, schreibt der Schultheiß Hermann Pabst einen Bericht über das Gut Wolfsoege. Der Schultheiß hatte gemäß seines Titels die Aufgabe, für seinen Landesherrn fällige Abgaben einzuziehen. Diese führte er in dem Bericht auch auf und betonte dabei, dass dieses Gut ein sogenanntes Schatzgut sei und kein „freies Gut“, also war man „schatzabgabepflichtig“. Im konkreten Fall waren Sachwerte an die Kellnerei Hückeswagen zu entrichten – so wurde der für den Landesherrn verwaltete Amtsbereich durch einen Kellner genannt.