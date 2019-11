Bürgermonitor in Hückeswagen : Dürre lässt Ahorne an B 237 absterben

Wiehagen Eine Wiehagenerin kritisiert, dass im Bereich des künftigen Gewerbegebiets West 3 weitere Bäume gefällt wurden. Die Ahorne waren aber durch einen Pilz beschädigt worden, berichtet ein Sprecher des Landesbetriebes StraßenNRW.

Was Silke Solibida ebenfalls kritisierte: „Warum muss man für die Ansiedlung eines neuen Gewerbegebiets überhaupt grüne Wiesen und die Natur zerstören, wo es doch andere Flächen in der Stadt gibt?“ Sie regt an, dafür brach liegende Gewerbeflächen zu nutzen wie das Gelände der ehemaligen Firma Zach an der Peterstraße. Dazu nahm Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG, Stellung. „Das ehemalige Zach-Gelände gehört uns nicht“, sagte er. Das sei zudem nicht für eine Neuansiedlung nutzbar, da dort bereits Gebäude stünden. „Ein Abriss wäre für die Stadt zu teuer, und für die Vermietung oder Verpachtung wäre solch ein Gelände für uns wirtschaftlich nicht möglich“, sagte Klewinghaus. Das sei höchstens für einen Investor aus der Privatwirtschaft interessant. So gibt es offenbar jemanden, der zwischen dem Klingelnberg-Gelände und der freien Tankstelle einen Lebensmitteldiscounter errichten möchte (die BM berichtete).

Laut Flächennutzungsplan war das Dreieck zwischen Junkernbusch, Kammerforsterhöhe und Heidt die einzige Fläche, die noch für eine gewerbliche Nutzung in Frage kam, betonte Klewinghaus. „Ich kann die Bedenken der Hückeswagenerin durchaus verstehen“, sagte der HEG-Geschäftsführer. Allerdings seien für einen solchen Eingriff in die Natur immer auch Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. „Was an einer Stelle ökologisch verloren geht, wird an anderer Stelle ausgeglichen“, erläuterte er. Im Fall von West 3 hat die HEG an der K 1 bei Erlensterz vier Hektar Maisacker gekauft, die nun in eine extensive Fläche umgewandelt wird: Dort sollen wieder Wiesen wachsen, die nicht bearbeitet werden, auf denen Blumen wachsen und die von Insekten besucht werden. Zudem werden später in West 3 neue Bäume gepflanzt und Böschungen begrünt.