Kultur für Kinder in Hückeswagen : „Die Weihnachtsdiebe“ treiben ihr Unwesen im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Mit Unterstützung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ wurde die Serie für die kleinen Besucher realisiert. Diesmal ist das „Sonswastheater“ mit seinem Programm „Die Weihnachtsdiebe“ zu sehen. Beginn ist um 15 Uhr.

Zum Inhalt: Weihnachten steht vor der Tür. Aber vor welcher? Auf jeden Fall nicht vor der von Tami und Edgar. Da haben die beiden nämlich schon geschaut und nichts gefunden. Sollten da etwa Weihnachtsdiebe am Werk gewesen sein? Also machen sich Tami und Edgar selbst auf die turbulente Suche nach dem Fest der Feste. Doch schnell stellt sich die Frage, wo sie suchen sollen. Feiert man eigentlich überall Weihnachten und kommt dieses Fest plötzlich? Viele Fragen und viele Verwirrungen in einer liebevollen Geschichte mit heiteren Missverständnissen, tollen Liedern und einem guten weihnachtlichen Happy-End, heißt es in der Ankündigung.